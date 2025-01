Rubata a Palermo campana di bronzo al Padre Messina

Una campana in bronzo nel centro di padre Messina al Foro Italico a Palermo è stata rubata la scorsa notte. Nella struttura sono in corso i lavori di ristrutturazione e la grande campana era stata tolta dal campanile e portata in basso per consentire le opere dii sistemazione del campanile. La campana dei primi anni del '900 ha un valore storico oltre che economico. La denuncia è stata presentata dai responsabili del centro e dalla ditta che sta eseguendo i lavori. Le indagini sono condotte dalla polizia.