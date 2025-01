Pallamano, Scicli Social Club cerca riscatto col Villaurea

Lo Scicli Social Club pronto a scendere in campo per affrontare in casa la compagine palermitana del Pgs Villaurea, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie B di pallamano. I gialloverdi vengono da una sconfitta subita per mano della Pallamano Marsala, al termine di una partita intensa e per lunghi tratti in equilibrio e vogliono riprendere a vincere dopo il successo ottenuto ad inizio anno sul Cus Palermo B.

In settimana la squadra si è allenata con regolarità, facendo registrare un paio di assenze, ormai croniche. Con ritrovato entusiasmo tutti i presenti hanno lavorato con molto impegno e determinazione, ben consapevoli delle proprie capacità tecniche e provando delle soluzioni e meccanismi soprattutto offensive.

Gli avversari stanno due punti sopra i gialloverdi in classifica, avendo ottenuto quattro vittorie, e dimostrano una buona solidità difensiva (terza miglior difesa del campionato) , ma un attacco anemico. Si tratta di una partita da prendere con le dovute cautele non sottovalutando nulla. Gara, comunque, tutta da seguire, senza pressioni sulle spalle, i gialloverdi sapranno esprimere il miglior gioco e non mancheranno i tocchi di spettacolo ad arricchire una partita che si preannuncia più che divertente per il pubblico gialloverde.

Il neo coach Luca Ammatuna ha sottolineato: “Dobbiamo e possiamo vincere questa partita. Per farlo però dobbiamo essere concentrati al massimo e giocare di squadra. Dovremo lavorare bene in difesa chiudendo e aggredendo gli spazi”. Appuntamento fissato a domenica, 19 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 17,00.