Celebrati a Donnalucata i carabinieri trucidati 31 anni fa

Nella mattinata di oggi a Donnalucata di Scicli è stato commemorato il 31° anniversario dell’eccidio degli Appuntati dei Carabinieri Vincenzo Garofalo e Antonino Fava, vittime di un agguato mafioso sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

La sera del 18 gennaio 1994, sull’autostrada A3 all’altezza dello svincolo per Scilla, gli Appuntati Fava e Garofalo, informata la Centrale Operativa della presenza di un’autovettura sospetta, l’avevano affiancata per un controllo e dalla stessa, improvvisamente, erano partite alcune raffiche di mitra che, nonostante la pronta reazione dei due Appuntati, li avevano uccisi sul colpo. Solo un mese prima due colleghi durante un servizio alla periferia di Reggio Calabria erano stati oggetto di colpi di arma da fuoco e si erano miracolosamente salvati. Dopo un momento di raccoglimento, sono seguiti gli interventi del Sindaco e del Comandante Provinciale dei Carabinieri, che ha voluto ricordare la figura dell’App. Vincenzo Garofalo rammentando, in particolar modo ai giovani studenti presenti, che il suo il suo sacrifico non è stato vano, ma anzi fondamentale per garantire a tutti noi la possibilità di vivere in uno stato libero e democratico, al pari di tutti i Caduti nell’adempimento del dovere che hanno pagato con la vita la propria azione di contrasto alla mafia e ad ogni forma di illegalità.

Durante la cerimonia è stata data lettura della motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla Memoria” da parte del Presidente della Repubblica all’Appuntato Vincenzo Garofalo, di seguito riportata:

«Conduttore di autoradio di Nucleo Radiomobile in area ad elevata densità mafiosa, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, intimava in movimento l'alt ad autovettura sospetta. Fatto segno a reiterata azione di fuoco da parte dei malviventi che non arrestavano la marcia, li affrontava con insigne coraggio e grande determinazione replicando con l'arma in dotazione finché, colpito in più parti del corpo, si accasciava esanime. Le successive indagini consentivano di arrestare gli autori, identificati in cinque pericolosi pregiudicati appartenenti ad agguerrita organizzazione criminosa, e di recuperare le armi e l'autovettura di illecita provenienza utilizzate dai malfattori. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio».