Scicli, ordinanza: acqua non potabile in alcuni quartieri

In seguito alle abbondanti piogge, le acque che alimentano la condotta idrica di Scicli si sono intorbidite. Il sindaco, Mario Marino, dopo che i tecnici comunali hanno riscontrato torbidità nelle acque del serbatoio San Matteo, ha emanato ordinanza con cui vieta l’uso dell’acqua a fini potabili in alc une zone. Interessati al divieto i quartieri Jungi, viale I Maggio, via Bixio, Santa Maria La Nova, San Nicolò, San Giuseppe, Villa Penna, contrada Genovese e vie limitrofe.