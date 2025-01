Piazza Tricolore a Catania, si apre una voragine sul lungomare

In piazza del Tricolore, sul lungomare di Catania, si è aperta una voragine. La causa del cedimento è ancora in fase di accertamento, ma sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e gli uomini della protezione civile, che hanno tenuto d'occhio l'area per recintarla. L'area in questione era comunque interdetta al passaggio pedonale da diverso tempo. I mezzi che erano parcheggiati vicino sono stati spostati sia dai proprietari che dagli uomini dell'Amts.