Soccorso Alpino in azione a Piano Battaglia: praticati nove interventi

Sono stati otto gli interventi portati a termine a Piano Battaglia, a Palermo, per incidenti sulla neve, che hanno visto impegnate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella località montana delle Madonie, anche oggi presa d'assalto dai gitanti. Nei primi due week end dell'anno erano stati quindici. Oggi un quindicenne trapanese, una ventenne bagherese e una bambina di 9 anni di Grotte (Agrigento) hanno riportato rispettivamente la sospetta frattura della tibia sinistra, un trauma all'occhio destro e la distorsione ad una caviglia cadendo mentre scendevano da un pendio con lo slittino. Distorsione al ginocchio sinistro per un trentacinquenne di Palermo scivolato sulla neve ghiacciata. Soccorsi per malori una tredicenne di Santa Flavia (Palermo), una ventisettenne, una diciottenne e una bambina di 7 anni palermitane. Gli interventi sono stati portati a termine dalle squadre del SASS in servizio sul pianoro in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento con il supporto della guardia medica dell'Asp di Palermo e del 118.