Ubriaco alla guida dell'auto, 51enne denunciato a piede libero a Noto

Nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle norme previste dal nuovo Codice della Strada, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 51 anni per guida in stato di ebbrezza.

Allo stesso, nella circostanza, sono state contestate sanzioni amministrative per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione, nonché per essersi allontanato dal luogo del sinistro stradale.