Ragusa, vetrata del Tribunale in frantumi per il vento: ferito un magistrato

Tragedia sfiorata al Tribunale di Ragusa, venerdì scorso, di pomeriggio, mentre imperversava il violento temporale annunciato dall’allerta rossa. Le violente folate di vento, infatti, hanno ridotto in frantumi un’ampia vetrata del Palazzo di giustizia di via Natalelli: un frammento di vetro ha anche leggermente ferito un magistrato che si trovava vicino alla vetrata. Molta paura ma, per fortuna, nessun danno serio alle persone anche per le attività ridotte al minimo proprio per lo stato di allerta che, venerdì, ha interessato la Sicilia orientale. Il nuovo procuratore, Francesco Puleio, informato di quanto accaduto, ha relazionato al Ministero chiedendo, nel contempo, una verifica complessiva all’interno del Palazzo di giustizia di Ragusa dove, anche negli anni scorsi, sono state riscontrate e denunciate criticità in relazione alle condizioni di sicurezza nei posti di lavoro.