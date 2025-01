Nasce a Solarino l'Accademia della ristorazione, nuovo progetto di Mangiafico

Un’accademia dedicata alla formazione dei giovani nei settori della pasticceria, gelateria e ristorazione sorgerà a Solarino a pochi chilometri da Siracusa, all’interno di un nuovo Centro commerciale, in un ex mobilificio sulla Statale 124. I lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’edificio sono già in corso e il progetto promette di portare sviluppo e nuove opportunità lavorative sul territorio. Denominata “Accademia Gruppo Mangiafico”, l’iniziativa sarà presentata sabato 25 gennaio 2025, alle ore 17, nell’aula consiliare del Comune di Solarino. Realizzata con capitali privati, l’Accademia, una volta a pieno regime, creerà oltre 100 posti di lavoro diretti, generando anche un indotto significativo per la provincia di Siracusa. Il nuovo Centro commerciale, tra Solarino e Floridia, ospiterà oltre all’Accademia per la ristorazione, un albergo con almeno sessanta posti letto, un’area per la vendita di prodotti tipici locali, attività commerciali collegate alla struttura e aule formative. Promotore del progetto è il maestro pasticcere e imprenditore Pippo Mangiafico, che sabato presenterà l’iniziativa insieme ai figli Christian e Lorenzo. “Stiamo scommettendo sulla valorizzazione del territorio e sui giovani che cercano occupazione – anticipa Mangiafico –. Il nostro obiettivo è formare pasticceri, gelatieri, cuochi, barman e camerieri con professionalità rigorosa. Questa sarà una scuola, una vera Accademia, che unisce pratica e teoria. I più meritevoli, al termine del percorso, potranno trovare lavoro nel nostro gruppo imprenditoriale. Se c’è lavoro, non c’è bisogno di fuggire dalla Sicilia. Noi stiamo investendo impegno e risorse in questo progetto – conclude l’imprenditore – ma confidiamo nel sostegno e nella collaborazione dei governi locali per avviare un’inversione di rotta positiva per il nostro territorio.”

(Nella foto il maestro pasticciere e imprenditore Pippo Mangiafico)