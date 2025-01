Un 44enne con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato denunciato dai carabinieri a Siracusa poiché nella sua abitazione sono stati rinvenuti 30 grammi di hashish e un vero e proprio mini laboratorio per il taglio e il confezionamento della cocaina. Un 36enne e un 25enne sono stati invece segnalati alla Prefettura poiché trovati entrambi con 0,20 grammi di cocaina ciascuno per uso personale.