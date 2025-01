Processo Melissa, 13 condanne a Siracusa per un traffico di droga

Si e' concluso con 13 sentenze di condanna ed un'assoluzione il processo in primo grado denominato "Melissa" per traffico di droga a Siracusa. Il procedimento giudiziario trae origine da un'operazione conclusa nel dicembre del 2022 dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catania, che avrebbe fatto luce su un vasto smercio di stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana ed hashish, in via Immordini, nella zona nord di Siracusa, una delle principali piazze di spaccio della citta'.

Questa la sentenza emessa dal collegio di giudici del Tribunale di Siracusa, presieduto da Carla Frau.

Alessandro Caruso: 7 anni reclusione; Salvatore De Simone: 10 anni e 4 mesi; Giuseppe Di Lorenzo: 13 anni e 4 mesi; Ignazio Di Lorenzo: 7 anni; David Gagliano: 13 anni e 4 mesi; Matteo Giordano: 7 anni; Salvatore Grande: 10 anni e 4 mesi; Roberto Minniti: 7 anni; Paolo Montalto: 10 anni e 4 mesi: Vincenzo Moscuzza: assolto; Angelo Muscatello: 7 anni; Lucia Romano: 9 anni; Antonino Schiavone: 7 anni di reclusione; Marco Serra: 4 anni ed 1 mese e 18 mila euro di multa.

fLe indagini furono avviate nell'ottobre del 2019 quando, nel corso di un controllo, in una palazzina di via Immordini, venne notato che stava per essere montato un cancello, con uno sportello scorrevole di circa 10 centimetri per il passaggio della droga e dei soldi.Furono 18 le persone indagate, cinque di queste si trovavano gia' in carcere, e stando alla ricostruzione degli inquirenti ognuno di loro avrebbe avuto un ruolo nell'organizzazione dello spaccio.