La Guardia costiera di Siracusa ha comminato sanzioni per 10mila euro e sequestrato 53 chilogrammi di prodotti ittici, perché privi di tracciabilità e in parte conservati oltre il termine di scadenza consentito. E'il bilancio di un'operazione di controllo a operatori del settore alimentare. Il prodotto ittico sequestrato, giudicato non idoneo al consumo umano da parte del personale dell'Asp è stato avviato allo smaltimento.