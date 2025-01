Organico carente nella Polizia locale di Vittoria, la Cgil: confronto con il sindaco

La Funzione Pubblica CGIL di Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Nunzio Fernandez, ha inviato una formale richiesta di incontro al Sindaco Francesco Aiello e ai dirigenti del Comune di Vittoria per affrontare le gravi criticità che affliggono il Corpo di Polizia Locale.

Nella richiesta di incontro si evidenziano le criticità dettate da una moltitudine di fattori ad iniziare da una cronica carenza di personale, con un organico ridotto a sole 43 unità, di cui soltanto 18 operative su tre turni per garantire i servizi sul territorio. Tale situazione, aggravata dall’impiego di un significativo numero di agenti in mansioni interne, limita fortemente, viene ribadito, l’efficacia delle attività esterne, compromettendo la sicurezza e l’efficienza operativa.

Un caso particolarmente rappresentativo, prospetta la Cgil, è quello registrato nella giornata di venerdì 17, in cui, a fronte di un’allerta meteo di livello rosso, gli agenti si sono trovati a operare in condizioni climatiche avverse, gestendo interventi complessi.

La Cgil segnala, inoltre, l’assenza di un comandante del Corpo, una figura essenziale per assicurare una gestione stabile ed efficace del servizio. Non meno preoccupante per il sindacato è il tema delle recenti assunzioni, che non rispettano gli standard di legge e le linee guida indicate dall’ANCI, le quali prevedono un rapporto minimo di 10,04 agenti ogni 10.000 abitanti. Per il Comune di Vittoria, con circa 65.000 residenti, ciò significherebbe un organico minimo di 65 unità, contro le attuali 43, con meno di 30 agenti realmente operativi sul territorio. La FP CGIL richiama l’attenzione anche sulle criticità del parco mezzi e delle dotazioni, nonché sull’urgenza di fornire divise adeguate.