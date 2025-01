L'acqua torna potabile a Pozzallo, il sindaco revoca l'ordinanza

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha firmato l'ordinanza che vietava l'uso di acqua potabile. Il 25 agosto 2023 veniva emessa un’Ordinanza Sindacale di divieto di utilizzo dell’acqua ai soli fini potabili, anche se veniva consentito l’utilizzo per il lavaggio di frutta, verdura ed alimenti. L’emanazione dell’Ordinanza si era resa necessaria per la presenza di una quantità di cloruri al di sopra della norma. Negli ultimi mesi il continuo monitoraggio ha evidenziato una concentrazione di cloruri decrescente e/o pressoché costante. La percentuale di cloruri, seppure sopra la norma, non è un indice di non potabilità, tranne il caso di quantità eccessive che devono essere controllati nel tempo, perché potrebbero provocare fenomeni corrosivi nella rete idrica, che di fatto sono stati esclusi perché attentamente monitorati nei mesi scorsi. La relazione della Società Iblea Acque e il successivo parere delle Autorità Sanitarie Provinciali, pervenuto al Comune nella serata di ieri, fanno venire meno l’obbligo della persistenza dell’Ordinanza Sindacale del 25 agosto 2023,che pertanto viene revocata.