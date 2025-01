Rubavano energia nel quartiere 'Capo': 15 denunciati a Palermo

I carabinieri nel quartiere "Capo", hanno denunciato 15 persone per furto di energiae lettrica. I militari, insieme ai tecnici dell'Enel, hanno eseguito controlli in tre diversi condomìni, accertando che ben quindici abitazioni erano sprovviste di un regolare contratto di fornitura: gli indagati avrebbero allacciato abusivamente le loro abitazioni alla rete pubblica, prelevando corrente elettrica senza pagarne il consumo.Nel corso di altri controlli i militari della stazione di Brancaccio hanno arrestato due uomini di 34 e 48 anni accusato di spaccio di stupefacenti. Al primo sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali in casa sono stati trovati 10 grammidi crack, oltre 23 grammi di hashish e quasi 45 grammi dicocaina che l'indagato ha nascosto nella scocca del condizionatore in sala da pranzo. Trovato anche materiale vario per il confezionamento. Il secondo è stato trovato in possesso di 26 dosi di hashish, 10 dosi di cocaina e quasi 5 grammi dicrack. Il gip ha convalidato gli arresti.