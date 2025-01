Siracusa, in Consiglio l'elezione dei nuovi revisori dei conti: 308 candidati

Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula domani, giovedì 23 gennaio alle 10, con all’ordine del giorno l’elezione dei nuovi Revisori dei conti.

Si procederà con l’estrazione a sorte di sei nominativi, tre effettivi e tre sostituti, in caso di rinuncia degli eletti. 308 i candidati ammessi.

Il nuovo Collegio sarà in carica per il triennio 2025/2028. Per ciascun Revisore la proposta prevede un’indennità annua di 21.210 euro.