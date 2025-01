Pallanuoto A1, Ortigia impeccabile nell'anticipo con la Roma: 14 - 8 il finale

Un successo schiacciante e una strepitosa prestazione inaugurano il girone di ritorno del campionato di A1 di pallanuoto per l'Ortigia.

Dominando ognuno dei quattro tempi, i biancoverdi hanno riscattato la sconfitta dell'andata, regolando 14-8 la Roma Vis Nova: decisivi una difesa perfetta, un Tempesti insuperabile tra i pali e a una fase offensiva lucida ed efficace.

Grande prova per gli uomini di Piccardo, che hanno giocato da squadra, integrando anche il neoacquisto Avakian, che ha lottato bene ai due metri, dando un cambio importante a capitan Napolitano, oggi autore di due gol pesanti.

"Stiamo trovando i giusti tempi di gioco tra di noi - sottolinea il mancino Eduardo Campopiano, grande protagonista del match e autore di 4 reti, -, abbiamo qualità al tiro e possiamo far male al centro, anche con l'aiuto del nuovo arrivato, George (Avakian ndr), che oggi ha fatto vedere le sue qualità e che dobbiamo integrare ancora di più nel nostro gioco.

Dobbiamo continuare su questa strada. Credo che si possa guardare a questo girone di ritorno con ottimismo e positività".

"Siamo molto più coesi rispetto a prima - garantisce il difensore Lorenzo Giribaldi - e sono convinto che ci aspetta un girone di ritorno completamente diverso da quello di andata.

Daremo il cento per cento e dimostreremo chi siamo davvero. Alla fine, sappiamo bene che i nostri avversari peggiori siamo noi stessi, quindi se diamo il massimo possiamo giocarcela con chiunque. Ora ci attende il Sabadell in Euro Cup, la vittoria di oggi è molto importante, ci dà fiducia".