Mafia e politica a Bari, pm chiede 10 anni per ex consigliere

La Dda di Bari ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, in carcere dallo scorso 26 febbraio per scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione nell'ambito dell'inchiesta 'Codice interno'.

La richiesta di condanna è stava avanzata oggi dai pm Marco D'Agostino e Fabio Buquicchio, che hanno evidenziato "il ruolo di primo piano" giocato da Olivieri nel reperire voti mafiosi in tre diversi clan della città, oltre che la capacità di piegare "tutto e tutti" alle proprie "spregevoli e bieche esigenze di profitto personale", anche nella vicenda dell'estorsione all'ex presidente della Banca Popolare di Bari.

La richiesta è arrivata nella lunga requisitoria davanti al gup di Bari Giuseppe De Salvatore, per il processo in abbreviato che vede 108 persone imputate. La moglie di Olivieri, l'ex consigliera regionale Maria Carmen Lorusso, è invece a dibattimento insieme al padre Vito, oncologo già in carcere per altre vicende. L'inchiesta di Dda e squadra mobile di Bari ha svelato i presunti intrecci tra mafia, politica e imprenditoria cittadina, e convinto il Viminale a nominare una commissione d'accesso per valutare i presunti rischi di infiltrazione mafiosa nell'Amministrazione comunale.