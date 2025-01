Colto da malore si schianta con l'auto contro un muro: morto ad Avola

Salvatore Alessi, 77 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, ad Avola, nel Siracusano, sulla strada tra la circonvallazione ed il cimitero. Il pensionato, originario di Avola ed ex autista dell'azienda sanitaria, era a bordo della sua auto, una Lancia, quando, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Sono stati vani i tentativi di soccorrerlo. Sul posto il medico rianimatore del 118 ha cercato di strapparlo alla morte, ma ogni tentativo è risultato vano. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, Alessi sarebbe stato colto da malore mentre era alla guida. Nell'auto era da solo. Sul posto per i rilievio del caso la polizia municipale di Avola.