Scicli, ladri ancora in azione: furto ai danni di "Settemila caffè" a Donnalucata

Ancora un furto ai danni del bar tabacchi di Donnalucata "Settemila caffè" di via Sanremo. I ladri hanno divelto la saracinesca d'ingresso del locale e hanno forzato la porta per entrare nel locale. I malviventi sono entrati in azione poco dopo l’una della scorsa notte. Hanno portato via la cassa automatica. È la quarta volta che il bar tabacchi viene preso di mira dai ladri. I danni ammonterebbero a circa 30mila euro. Indagano i carabinieri. (Foto Franco Assenza)