L'esplosione di due edifici a Catania, primi rientri a casa: restano 100 sfollati

Una prima quota di residenti, evacuati mercoledì sera a Catania a seguito dello scoppio avvenuto nel rione San Giovanni Galermo, è stata autorizzata a fare rientro nelle abitazioni. Lo ha reso noto il Comune di Catania. A stabilirlo è stata l'Unità di crisi riunita alla presenza di tutte le componenti istituzionali interessate dallo scoppio di martedì sera, che ha causato 14 feriti e costretto numerose famiglie a lasciare la propria abitazione trovando sistemazione in due alberghi messi a disposizione dal Comune oppure presso parenti e amici. I tecnici di Catania Rete Gas, dei vigili del fuoco e della protezione civile, con la presenza dell'assessore comunale al ramo Alessandro Porto e della dirigente Lara Riguccio, infatti, dopo le ripetute verifiche effettuate e un articolato consulto operativo, hanno garantito che sussistono i margini di sicurezza per fare rientrare i residenti degli immobili delle vie Ustica, Salanitro (1L e 1B) e di viale Tirreno (civici 5-7-9). Ancora un centinaio, quindi, gli sfollati. L'amministrazione Comunale, grazie alla disponibilità del Cus Catania, inoltre, ha approntato il Pala Cus della cittadella universitaria per accogliere gli sfollati che dovranno ancora rimanere lontani dalle loro abitazioni. Domani mattina riprenderanno le verifiche dei tecnici per valutare quali immobili potranno ritornare ad essere abilitati a ospitare i residenti. La fornitura del gas metano per tutta la zona, al momento, rimane ancora sospesa.