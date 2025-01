Petardi contro vetri della Basilica dell'Annunziata a Ispica: un denunciato

I militari della stazione di Ispica, dopo veloci verifiche condotte nell’ambito dei servizi svolti a tutela dei beni culturali e paesaggistici della città, hanno denunciato un giovane del posto, per aver danneggiato il 14 gennaio scorso la vetrata della torre campanaria della Basilica della Santissima Annunziata, sottoposta a vincolo della Soprintendenza dei beni culturali di Ragusa.

Il 20enne è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti sui luoghi che lo hanno immortalato mentre era intento ad esplodere alcuni grossi petardi che hanno provocato gravi danni al bene tutelato dalla normativa.

Visto il vincolo del Ministero, oltre al binario di carattere penale, nei confronti del giovane, così come prevede la legge n. 6 del 22 gennaio 2024, che ha modificato gli articoli 518-duodecies e 635 del codice penale e che ha individuato nel Prefetto del luogo dove si è verificato l’evento l’organo competente ad irrogare la relativa sanzione, è stata contestata anche la violazione di carattere amministravo. In quest’ultimo caso, l’autore del danneggiamento dovrà versare entro 30 giorni alla Prefettura di Ragusa la somma di oltre 13mila euro, che sarà riassegnata al Ministero della Cultura con la prioritaria finalità di ripristinare il bene danneggiato.

Sarà facoltà dell’interessato far pervenire alla Prefettura documenti a sua difesa o chiedere di essere sentito dall’Autorità competente, procedura da richiedere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Le violazioni in materia di deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici prevedono pesanti sanzioni sino ad euro 60 mila.