Ladri in una pasticceria di Palermo: portano via soldi e Baci Perugina

Ladri in azione la scorsa notte ai danni del Bistrot Albicocco, la pasticceria che si trova in via Giuseppe Arcoleo a Palermo. Con un flex i malviventi hanno danneggiato la saracinesca che si affaccia su piazzetta Coppola e hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale sfondando la porta di ingresso. Hanno portato via soldi contenuti nelr egistratore di cassa e hanno rubato decine di confezioni di cioccolatini Baci Perugina. Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti al momento dell'apertura. Le indagini sono condotte dai carabinieri.