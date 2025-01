Riparata tubatura del gas in via del Pellicano a Palermo

E' stata riparata la tubatura dalla quale era fuoriuscito il gas in via del Pellicano a Palermo. L'intervento è stato eseguito dai tecnici dell'Amg, la società partecipata del Comune di Palermo che si occupa dell'attività` di distribuzione del gas metano per gli usi domestici e industriali nel territorio del comune di Palermo. I controlli eseguiti anche dai vigili del fuoco hanno confermato che nella zona del quartiere Bonagia già da ieri sera non era stata rilevata presenza di metano.