Rubano 250 litri di gasolio al Centro 'Ibleo': 2 stranieri in carcere a Ragusa

Due stranieri sono stati colti in flagrante con decine di taniche piene di gasolio sottratto da un autoarticolato parcheggiato nell’area di sosta del centro commerciale “Ibleo” di Ragusa.

Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa sono intervenuti presso il predetto centro commerciale, luogo attenzionato per i reati predatori e proprio nella circostanza hanno sorpreso due cittadini di nazionalità romena, che stavano svuotando il serbatoio di un grosso mezzo pesante.

I due malfattori alla vista dei poliziotti hanno tentato di darsi alla fuga, ma raggiunti, hanno cercato di scappare innescando una colluttazione, invano, perché sono stati immediatamente bloccati nonostante avessero procurato lesioni agli agenti.

Il maltolto, più di 250 litri di gasolio, è stato restituito al legittimo proprietario.

I due rumeni sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per furto aggravato, resistenza e lesioni al pubblico ufficiale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria condotti presso la casa circondariale di Ragusa.