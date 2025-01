Modica, una due giorni dedicata il mito di Ercole: convegno al Palazzo della Cultura

Una due giorni dedicata al mito di Ercole e, più in particolare, a "Eracle di Cafeo", o "Eracle di Modica": la preziosa statuetta scoperta nel 1967 in contrada Cafeo, durante i lavori per la realizzazione dell'acquedotto al servizio della città di Modica, sarà al centro di un convegno, venerdì 24 e sabato 25, al Palazzo della Cultura di Modica, in corso Umberto, dove è ospitato il Museo Civico "Franco Libero Belgiorno". Studiosi, docenti e archeologici parleranno del mito di Ercole, oltre che della preziosa statuetta bronzea del III secolo a. C. Il convegno sarà aperto alle 16 del 24 gennaio dai saluti del sindaco di Modica, Maria Monisteri.