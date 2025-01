La Libreria Tante Storie di Giuseppe Castronovo, in via Ariosto, a Palermo, per la Giornata della Memoria ha organizzato, sabato 25, un evento culturale rivolto ai bambini. Alle 18, infatti, è prevista la lettura di brani in tema con la Giornata della Memoria. Le letture sono dedicate ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.