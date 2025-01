Giarre, Sicilia Avocado: il superfood prodotto in Sicilia, un frutto tropicale diventa cibo di tendenza

L’avocado si afferma in Italia come uno dei superfood del 2025. Per i suoi straordinari benefici per la salute, ma anche per il suo richiamo simbolico al verde, colore che rappresenta la speranza, la natura e le scelte consapevoli, esso è stato scelto dalla stampa di settore come uno dei cibi più salutari e più richiesti, la superstar del carrello tricolore.

È il prodotto che fa registrare la maggiore crescita nel carrello della spesa degli italiani. L’avocado si è piazzato al primo posto nell'ultima classifica dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy basata sui dati NielsenIQ che descrivono nel dettaglio le tendenze degli acquisti nella grande distribuzione organizzata.

L’Avocado dunque è uno dei prodotti preferiti dagli italiani. Ma è stato spesso criticato da chi predilige il consumo dei prodotti locali e anche per l’impatto ambientale legato ai tempi lunghi del trasporto, alla modalità di conservazione e di maturazione dei frutti e alla produzione intensiva nei paesi d’origine lontani.

Ma la coltivazione dell’avocado si è imposta in Sicilia. Alle falde dell’Etna, a San Leonardello di Giarre, Sicilia Avocado, fondata da Andrea Passanisi, rappresenta un modello virtuoso, che segue la vocazione del territorio. L’Etna e i suoi terreni caratterizzati dalla presenza della roccia lavica, dalle temperature semitropicali e dai venti marini, si è rivelata il terreno ideale per la coltivazione di avocado.

La coltivazione locale in Italia ed Europa riduce drasticamente l’impronta di carbonio, evitando che il superfood debba fare il giro del mondo per arrivare sulle tavole dei consumatori. La filiera produttiva corta, con pochi passaggi produttivi, permette di ridurre al minimo i tempi per portare il frutto dai campi di produzione alla tavola dei consumatori.