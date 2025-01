Furto di energia elettrica, denunciate due donne a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte, nel corso di un controllo in contesto di edilizia popolare, hanno denunciato per furto di energia elettrica una 34enne e una 43enne, entrambe con precedenti di polizia per reati contro la persona e l’amministrazione della giustizia.

Personale tecnico dell’ENEL, nel corso del sopralluogo effettuato presso le abitazioni delle due donne, hanno rilevato allacci abusivi alla rete di distribuzione pubblica.