Associazioni a Regione, adeguare tariffe strutture riabilitative

Le Associazioni datoriali AcopSicilia, Aiop Sicilia sez. socio sanitaria, Aris Sicilia, Confindustria Sicilia Comparto regionale socio sanitario, Confcommercio Salute Sanità e Cura, Uneba, Anfass Sicilia, Confcooperative Sanità Sicilia, Csr, Airs, Aceres, Fenascoop,Legacoop Sociali Sicilia, Co.Rr.Si. e Asso Salute Sicilia hanno chiesto un attualizzate, persoggetti fragili (Rsa - Cta- Centri ex art. 26 della L. 833/1978- Centri per l'autismo) e di evitare la proclamazione dello stato di agitazione delle strutture stesse"."L'adeguamento, dopo l'annullamento dell'articolo 49 della Legge Regionale n. 3/224 - sottolineano le associazioni datoriali -era stato confermato dal Parlamento regionale con l'articolo 28,comma 16 della Legge Regionale n. 28/2024, ma tale norma è stata nuovamente censurata dal Governo nazionale, che ha riproposto la questione di illegittimità costituzionale delle sue previsioni".Tutto ciò - affermano le associazioni datoriali - senzaconsiderare che l'articolo 1, comma 322 della L. n. 207/2024consente alle Regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piani dirientro, di derogare ai limiti massimi delle tariffe, sulla basedi specifici adempimenti che le stesse Regioni devonogarantire". "Le rette regionali, determinate oltre vent''anni addietro eche non hanno ricevuto neanche l'aggiornamento al tasso d'inflazione - si legge nella nota congiunta - devononecessariamente essere adeguate al costante aumento del costodella vita ed al recente rinnovo di alcuni Contratti nazionalidi lavoro di categoria che non hanno avuto la relativa coperturaeconomica, determinando gravi difficoltà alle strutturesanitarie private accreditate e mettendo a rischio la lorostabilità economica, che in tempi brevi inevitabilmente sirifletterà sui pazienti disabili e sui lavoratori". "Nell'augurare un buon lavoro all'assessore Faraoni per il Suo prestigioso incarico - concludono le associazioni datoriali- auspichiamo un intervento decisivo del Governo regionale, edin particolare del Presidente Schifani, il cui eccellente lavoro fatto in precedenza relativamente alla questione rischia concretamente di essere vanificato".