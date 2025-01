A Palermo primo corso di autodifesa: è riservato a personale sanitario

Un corso di autodifesa per il personale sanitario della Sicilia. Ad avviarlo, a Palermo, è Confintesa Sicilia, con l'obiettivo di contrastare gli episodi di violenza contro i camici bianchi, ormai diventati frequenti.

"Siamo soddisfatti dell'organizzazione di questo primo corso di difesa personale - dicono Domenico Amato e Antonio Russo, rispettivamente segretario nazionale di Confintesa e segretario Sicilia -, dopo che in questi ultimi giorni si sono verificati ulteriori episodi di violenza nei confronti di personale sanitario".

"E' l'occasione giusta per consentire ai nostri iscritti di apprendere le tecniche di autodifesa, per minimizzare o annullare i possibili danni causati da una aggressione, senza però recare danno all'aggressore ed incorrere poi in possibili conseguenze legali - concludono i rappresentanti di Confintesa sanità e Sicilia - Ringraziamo il nostro dirigente sindacale Alessio Minadeo, istruttore di Krav Maga e il maestro nazionale della disciplina Ivan Melis".Alla fine del corso verranno rilasciati dei certificati di partecipazione.