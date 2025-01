Madre e sorella morte in rogo a Vittoria, perizia psichiatrica per 31enne

Sara' sottoposto a perizia psichiatrica Wajdi Zaouadi (nella foto), 31 anni, che il 12 giugno 2024 la pubblica accusa ritiene avere incendiato l'abitazione di famiglia in piazza Unita' a Vittoria, nel Ragusano, dopo avere cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l'ingresso dell'abitazione. A causa delle gravissime ustioni riportate morirono la madre Mariem Sassi 55 anni e la sorella Samah, 34 anni. Pur gravemente ustionati, si salvarono il padre Kamel 57enne e la sorella piu' piccola, la 19enne Omaima. Wajdi Zaouadi, giovane problematico, seguito dalla famiglia e dal dipartimento di salute mentale, dopo la convalida del fermo eseguito a poche ora dai fatti, dalla Polizia di Stato - commissariato di VIttoria e Squadra mobile di Ragusa -, e' rinchiuso in una sezione speciale del carcere di Siracusa. Verra' sottoposto a perizia psichiatrica su richiesta di incidente probatorio da parte del difensore, l'avvocato Giovanni Ascone che chiede di sapere se il suo assistito era capace di intendere e volere al momento del fatto e se e' in condizioni di partecipare al processo. Il 31enne era stato gia' giudicato incapace di intendere e volere in un altro procedimento penale, precedente a quello in corso e che lo aveva visto protagonista per una violenta resistenza a pubblico ufficiale. Il gip presso il Tribunale di Ragusa, Gaetano Di Martino, ha accolto l'istanza del difensore conferendo l'incarico al professore Eugenio Aguglia ordinario di Clinica psichiatrica all'Universita' di Catania; parteciperanno alle operazioni peritali i consulenti della difesa Salvatore Valvo, psichiatra e Giuseppe Iuvara, medico legale. Le operazioni avranno inizio con accesso al carcere di Siracusa il 7 febbraio. Il pubblico ministero titolare delI'inchiesta e' il sostituto procuratore Martina Dall'Amico. Il 10 aprile 2025 e' prevista l'udienza davanti al gip nel corso della quale verra' escusso il perito professore Aguglia che riferira' sull'esito della perizia, e i consulenti della difesa. Le ipotesi di reato in capo a Wajdi Zaouadi sono incendio doloso, omicidio, tentato omicidio aggravati dai vincoli famigliari, dalla crudelta', dai futili motivi, e dall'avere agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.