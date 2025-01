Siracusa, scontro tra auto e moto in viale Cadorna: ferito in codice rosso

Un motociclista è finito in ospedale in codice rosso a Siracusa per un incidente stradale che si è verificato stamane in viale Luigi Cadorna. Il conducente che era in sella ad una Honda Transalp si è scontrato con 'auto alla cui guida c'era un ottantenne. Il veicolo stava svoltando per via Monfalcone, quando ha centrato il motociclista. Sul postounpambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'Umberto I°. Sul posto pure na pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso.

.