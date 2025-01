Il mancino Gabriele Piraino del Tc Palermo vince la prova Itf in Turchia

Al primo torneo del 2025 Gabriele Piraino, 21enne mancino del team di serie A1 del Circolo Tennis Palermo, ha vinto la prova Itf con 15.000 dollari di montepremi andata in scena ad Antalya, sulla terra rossa turca, dove rimarrà altre due settimane per altrettanti appuntamenti (in tornei da 25.000 dollari di montepremi). L'allievo di Paolo Cannova, quinta testa di serie del seeding e numero 478 al mondo, in finale ha avuto ragione con lo score di 6-4 6-3 dell'elvetico diciannovenne Killian Feldbaush, ottava testa di serie del tabellone. Da segnalare che Piraino non ha concesso neppure un set nelle cinque partite disputate ad Antalya.