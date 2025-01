Capitaneria soccorre barca a vela a largo di Marettimo

La notte scorsa la Guardia Costiera di Trapani ha soccorso una barca a vela di 15 metri che aveva a bordo tre stranieri a circa 9 miglia a sud ovest dell'isola di Marettimo, L'operazione S.A.R. ha avuto inizio intorno alle ore 22.00 quando il comandante dell'imbarcazione ha chiesto assistenza a causa del blocco della randa e delle condizioni meteo marine in netto peggioramento.

La sala operativa della Guardia Costiera di Trapani ha disposto l'invio disponeva immediatamente l'invio dell'unità navale S.A.R. "CP 849" - specializzata in operazioni di ricerca e soccorso- mantenendo un costante contatto radio/telefonico con le persone a bordo e fornendo tutte le indicazioni sulle azioni immediate da intraprendere per garantire il più possibile la sicurezza.

L'imbarcazione a vela era battente bandiera francese. Al comandante la guardia costiera ha fornito le indicazioni necessarie per riprendere la navigazione in sicurezza anche in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo marine.

La barca a vela, dopo aver messo in atto tutti i suggerimenti di forniti dal personale della Guardia Costiera - scortata dall''unità navale S.A.R. "CP 849" - ha raggiunto il primo approdo sicuro, il vicino porto di Favignana dove le operazioni si sono concluse in piena sicurezza intorno alle ore 5 di questa mattina.

Nonostante lo spavento, gli occupanti non hanno avuto bisogno di cure mediche.