Sindaco di Bari 'vicino a magistrati, non sono giorni sereni'

"Non sono giornate serene per la magistratura italiana e per chi crede in determinati valori. Da rappresentante delle istituzioni che, dalla fine degli anni '80, in diversi ruoli, ha vissuto le fasi più difficili della vita politica e istituzionale della nostra Repubblica nel rapporto tra i poteri dello Stato, desidero testimoniare la mia vicinanza a tutti voi, convinto del ruolo fondamentale che la giustizia, con le sue caratteristiche incomprimibili di autonomia e indipendenza, svolge nella vita democratica del nostro Paese".

Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

"La nostra Carta costituzionale, che consideriamo la più bella del mondo, e vorremmo rimanesse tale - ha evidenziato - nella sua limpida affermazione di valori ci ricorda che 'La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge'. Due frasi semplici, chiare come solo i principi costituzionali che guidano la nostra democrazia sanno essere".

"La stessa limpidezza - ha concluso - che sprigiona dal tricolore delle coccarde che oggi avete appuntato sulle toghe e che io ho l'onore di portare sul cuore con questa fascia. Colori che ci rendono orgogliosi di rappresentare e di servire fino in fondo il nostro Paese".