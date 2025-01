Meloni: in Arabia non è stata visita di cortesia,portiamo a casa grandi risultati

"Siamo favorevoreli all'ingresso dei sauditi nel Gcap, chiaramente è un lavoro non immediato, perchè dobbiamo chiudere il lavoro a tre con il governo della Gran Bretagna e del Giappone e favorire un avvicinamento del Regno Saudita".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita.

"Questa era una vista molto importante, non si tratta semplicemente di una visita di cortesia. Sono occasioni che ci consentono di lavorare per risultati concreti per l'Italia, abbiamo elevato la nostra collaborazione al partenariato strategico, con un consiglio che si riunisce periodicamente e fa stato degli avanzamenti del lavoro comune per materie come energia, difesa, investimenti reciproci, archeologia.

Tra intese governative e quelle con enti pubblici privati, si viaggia intorno ai 10 miliardi di euro, è l'inizio di una fase nuova con questo importate attore del Golfo e del Mediterraneo allargato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni che prosegue la sua visita nel Bahrein "paese molto impegnato sulle materie del dialogo interreligioso, dove concludiamo un giro inziato da tempo che sta portando a casa risultati importanti".