Movida a Palermo, sequestri e multe della Municipale

Nuovi controlli della Polizia municipale di Palermo nei luoghi della movida. Gli agenti hanno passato al setaccio i locali delle vie La Lumia, Sammartino, piazza Nascè e via Libertà. Al termine delle ispezioni sono stati denunciati due titolari per violazione degli obblighi di custodia di due gazebo e sono state sequestrate le apparecchiature elettroacustiche musicali. Scattate anche multe per quasi 4mila euro. Nel primo locale, in via La Lumia, al momento del sopralluogo, era in corso l'attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, in modalità assistita ai tavoli, all'interno di un gazebo, già sottoposto a sequestro penale preventivo lo scorso ottobre. Gli agenti hanno accertato come la situazione fosse rimasta invariata: stessa occupazione di suolo pubblico per 32 mq circa, con sedie, tavoli, ombrelloni. Erano stati rimossi, invece, i sigilli cartacei del decreto di sequestro preventivo e il nastro bianco e rosso apposto lungo tutto il perimetro. Il gazebo è stato sequestrato e il custode giudiziale e il rappresentante legale del locale sono stati denunciati in concorso. Sanzioni per quasi 2mila euro. La stessa situazione si presentata ai vigili urbani in via Sammartino. Anche in questo caso, infatti, al momento del sopralluogo, era in corso l'attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande a numerosi clienti in un gazebo già sequestrato. Nessuna traccia di sigilli e nastro segnaletico. In questo caso, l'occupazione di suolo pubblico era di 35 mq circa, con sedie, tavoli, ombrellone. La struttura è stata sottoposta a sequestro probatorio e i titolari denunciati. Multe per quasi 2mila euro. "Entrambi i gestori - spiega la Polizia municipale - non sono stati collaborativi. Anzi, hanno fin da subito mostrato segni di insofferenza al momento del controllo, rasentando l'oltraggio. Tant'è che entrambi si sono rifiutati di firmare gli atti e ritirare le copie". Il Nucleo operativo di protezione ambientale con l'Arpa, invece, ha effettuato rilievi fonometrici in un'attività nella zona di piazza Nascè, dove era in corso l'esibizione di un gruppo musicale. Al momento del sopralluogo, si diffondeva a porte aperte musica ad alto volume. Gli agenti hanno sequestrato gli strumenti e, a seguito della relazione di Arpa, si procederà alle contestazioni successive. Un altro intervento è stato effettuato in zona Libertà. Anche in questo caso si diffondeva a porte aperte musica ad alto volume in tarda notte. Si è proceduto a sospendere e sequestrare gli strumenti.