Vola dal quarto piano a Gela: 13enne è gravissimo al Cannizzaro

Un ragazzino di 13 anni è in gravissime condizioni dopo che è precipitato dal quarto piano della sua abitazione in via Juvara, a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta nel pomeriggio è stato inviato l'elisoccorso.

Gli operatori sanitari, visti i gravi traumi riportati dal tredicenne, lo hanno trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Gela che stanno sentendo alcuni testimoni.