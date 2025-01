Comiso, la Fidapa dona alla città la Pietra d'inciampo nella Giornata della Memoria

“Una sentita cerimonia quella del 27 gennaio, giornata della Memoria, per la scopertura della Pietra d’Inciampo allocata in via degli Studi e donata alla città dalla Fi.Da.Pa di Comiso – spiega il sindaco di Comiso-. La scopertura della pietra ha visto la presenza delle autorità militari, del Vescovo La Placa, del Presidente del Consiglio di Comiso, Manuela Pepi, della Presidente della Fi.Da.Pa, Anna Dibennardo, e di tutto il baby consiglio comunale. È stata un’occasione per ricordare l’olocausto, per riflettere su eventi storici che non sono accaduti per caso, ma sono stati pianificati con una lucida follia di sterminio. E oggi purtroppo – ancora la Schembari – siamo testimoni storici di altri stermini e altre guerre, come se la storia del passato non ci avesse insegnato niente. Importante anche il contributo del Vescovo, che ha parlato di rispetto dell’uomo, della vita che va onorata sempre. Infine – ancora il primo cittadino- la riflessione del sindaco dei ragazzi, Filippo Barone, in rappresentanza di tutto il baby consiglio, che ha parlato della necessità di porsi delle domande e fare delle riflessioni quali ad esempio il motivo per ricorrere ad uno sterminio di massa per motivi di razza. Filippo Barone ha parlato di follia totale che ha portato ad eliminare 6 milioni di Ebrei, tra cui bambini incolpevoli, solo per affermare il principio di una razza superiore, quella ariana. Personalmente – conclude Maria Rita Schembari – reputo che la storia non solo vada insegnata, ma soprattutto tramandata da chi, ancora oggi, può essere testimone di quanto accaduto, come ad esempio proprio la Senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di comiso dal 27 gennaio 2023. Ringrazio quindi la Fi.Da.Pa per il dono alla città e tutti gli intervenuti che ci hanno onorato della loro presenza”.