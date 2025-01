La Futura Rosolini a Cosenza: oggi l'andata di Coppa

La Futura Rosolini da ieri sera si trova a Cosenza in attesa della partita di andata di Coppa Italia contro il Cetraro. Il club granata ha raggiunto la Calabria in pulmann ed ieri sera i calciatori di Peppe Spadaro hanno cenato in una pizzeria alla presenza del main sponsor Vanni Portelli di Gpower, arrivato in Calabria per assistere alla gara odierna. Questa mattina dopo la colazione, la Futura ha sostentuo un allenamento di rifinitura. La posta in palio per la fase finale nazionale di Coppa Italia è altissima. Milana e compagni sono motivati a fare il colpaccio a Cosenza. Il fischio d'inizio è alle 17.