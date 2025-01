Agenti del Commissariato di Avola, a seguito di un controllo sulla strada provinciale 4, hanno denunciato una donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, la donna, una quarantaseinne, a bordo di un’autovettura, mal celando un certo nervosismo durante le fasi di un rituale controllo, insospettiva gli agenti i quali, sottoponendola a perquisizione la trovavano in possesso di 5,85 grammi di cocaina.