Mazara, i genitori di Denise: "Non ci arrendiamo, i mostri pagheranno"

"Cara mia Denise,la tua mamma e io abbiamo fatto e faremo di tutto per cercarti, per ritrovare ogni piccola traccia che possa condurci a te. Spero che il mondo ti stia trattando con gentilezza e che tu possa sentire il calore del mio abbraccio attraverso queste parole. Non smettero' mai di cercarti e di sperare nel tuo ritorno, fino a prova contraria. Il tuo papa' per sempre". Lo scrive Pietro Pulizzi, papa' di Denise Pipitone, rapita a Mazara del Vallo il primo settembre 2004, quando aveva quasi quattro anni. "I colpevoli del rapimento di Denise che si sono macchiati di tale vile gesto - afferma la madre Piera Magggio - non avranno mai pace nella vita, ma neanche nell'altra perche' non lo meritano... La vostra vita sara' travagliata tanto quanto male ci avete provocato. Siete dei mostri".