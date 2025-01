Olio Barbera tra i Marchi storici di interesse nazionale: ha 130 anni di vita

L'olio Barbera, con il suo marchio "Barbera Palermo" celebra l'Iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.

Un caso unico nel panorama oleario italiano, essendo l'unica azienda del settore ad aver mantenuto il marchio di famiglia ininterrottamente dalla sua fondazione fino ad oggi, ovvero da 130 anni.

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale è un'iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico per valorizzare e tutelare quei marchi che siano stati parte della cultura ed industria italiane. Marchio Storico è un asset di valore inestimabile per il "Made in Italy". Esso rappresenta non solo una garanzia di qualità e tradizione, ma anche un legame profondo con il territorio nazionale. Nel panorama italiano, essere iscritto nel registro speciale è considerato un segno di eccellenza e un'opportunità per valorizzare ulteriormente i prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza. Le imprese che possono ottenere l'iscrizione del marchio in questo albo speciale diventano ambasciatrici del patrimonio culturale e industriale del paese, fornendo un contributo significativo all'economia. Con l'accesso allo speciale albo delle imprese di interesse nazionale, l'azienda riceve particolare tutela perché considerata strategicamente rilevante per l'economia nazionale.

"Questo ennesimo riconoscimento -spiega Manfredi Barbera, - ci inorgoglisce perché rappresenta non solo una celebrazione dei 130 anni di storia e tradizione, ma anche una testimonianza del legame profondo tra il marchio e la cultura olearia siciliana con i prima fila la Città di Palermo. Il registro premia l'impegno di un'azienda che ha saputo evolversi senza mai tradire le proprie radici, guardando al futuro ma soprattutto alla conquista dei mercati internazionali. Questo traguardo non solo sottolinea la dedizione e la visione che ha guidato ogni generazione, ma testimonia anche il profondo legame della famiglia Barbera con l'autenticità e la qualità che contraddistinguono i suoi prodotti da oltre un secolo. Ed è un ennesimo riconoscimento che segna un nuovo capitolo per il marchio, che guarda al futuro con la stessa passione e dedizione che ha caratterizzato la sua storia fino ad oggi" .