'Caso Almasri', indagati dalla Procura di Roma Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano

Avviso di garanzia inviato oggi, 28 gennaio, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri di Giustizia e Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano indagati per il caso Almasri. Ad annunciarlo è stata la stessa premier in un video pubblicato sui social.

"La notizia di oggi è questa: il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Almasri".

"Denunciata da avvocato vicino a Prodi"

L'avviso di garanzia sul caso Almasri è stato emesso "presumo, a seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi".

"Io penso - prosegue Meloni - che valga oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile, non mi faccio intimidire".

"E' possibile che io sia invisa a chi non vuole che l'Italia cambi, diventi migliore. Ma anche e soprattuto per questo, intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della Nazione, a testa alta e senza paura".

Avviso di garanzia anche a Nordio, Piantedosi e Mantovano

"L'avviso di garanzia - ha quindi aggiunto Meloni - è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano".

Gli atti al Tribunale dei Ministri

“In relazione all’indicato procedimento gli atti sono stati inoltrati al Collegio per i reati ministeriali del Tribunale dei Ministri”. E’ quanto si legge nella comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati nei confronti della premier Giorgia Meloni, dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il documento è firmato dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi.

L'avvocato che ha sporto denuncia: "Ora chiarezza"

A spiegare all'Adnkronos le ragioni della denuncia è lo stesso avvocato Luigi Li Gotti, che in relazione al caso Almasri ha presentato l'esposto alla procura di Roma che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati della premier Giorgia Meloni, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. "Adesso su questa vicenda mi aspetto chiarezza, quello che non c'è stato finora. Nel mio esposto ho ipotizzato i reati di favoreggiamento e peculato, ma ora sarà la magistratura a indagare e fare accertamenti", dice il legale.

"L'iscrizione è un atto dovuto per legge, la procura non ha potuto iscrivere contro ignoti perché la denuncia è nominativa, ma è un atto consequenziale, scontato", aggiunge Li Gotti.