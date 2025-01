Musumeci: "Nove milioni per gli incendi del 2023 nei Comuni della Sicilia"

Il governo Meloni ha votato la delibera proposta dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci con la quale si interviene con circa 9 milioni a favore della Regione Siciliana a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che, a partire dal 23 luglio 2023, hanno interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. "Lo stanziamento deliberato oggi - spiega Musumeci -consistente per l'esattezza in 8.950.000, si aggiunge ai 6 milioni e 100mila euro decisi nel febbraio dello scorso anno, sempre per la stessa calamità, messi a disposizione della Regione, per far fronte alle misure urgenti previste dal Codice di Protezione civile".