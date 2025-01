Modica, domenica visita guidata gratuita al Parco Archeologico di Cava Ispica "Luogo del cuore FAI"

Domenica 2 febbraio alle 10:30 si svolgerà una visita guidata gratuita al Parco Archeologico di Cava Ispica (testata nord). L’evento sarà condotto dall'archeologo Giovanni Di Stefano, docente di Archeologia presso l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università della Calabria, nonché direttore onorario del Museo Civico di Modica.

L'iniziativa, promossa dal Comitato FAI "Abbi cura di Cava Ispica", ha l’obiettivo di raccogliere firme affinché questo prezioso sito archeologico, attualmente al terzo posto nella classifica provvisoria, diventi ufficialmente un Luogo del Cuore del Fondo Ambiente Italiano.

La passeggiata rappresenterà un'occasione unica per approfondire la conoscenza di un'area abitata sin dalla Preistoria. Il parco custodisce tracce di una continuità insediativa straordinaria: dalle necropoli dell'Età del Bronzo Antico, trasformate in catacombe paleocristiane, fino ai dieri, insediamenti rupestri medievali. Tra i tesori del sito, parzialmente accessibile al pubblico, spicca un raro gymnasium ellenistico scavato nella roccia, con iscrizioni e sedili scolpiti (nella foto).

Il professor Di Stefano, noto anche per i suoi scavi archeologici nella contrada Baravitalla di Modica nel 1982 — che portarono alla luce la celebre "Tomba del Principe" e tracce di un villaggio dell’Età del Bronzo — presenterà il prossimo 29 aprile a Palermo, a Palazzo dei Normanni, un volume dedicato a Cava Ispica. L’opera sarà impreziosita da un contributo del celebre Paolo Orsi, pioniere dell’archeologia moderna.

Cava Ispica si configura come un autentico palinsesto storico della Sicilia sud-orientale, testimonianza di epoche che spaziano dall'Età del Bronzo fino agli anni Sessanta del Novecento. Il Comitato "Abbi cura di Cava Ispica" nasce con l'intento di promuovere, valorizzare e rendere fruibili numerose aree del parco oggi non accessibili e in stato di abbandono.

Durante l'evento sarà possibile votare per sostenere il sito come "Luogo del Cuore FAI" presso la biglietteria del parco (ingresso libero in quanto prima domenica del mese) o presso diversi siti museali di Modica, tra cui Palazzo Grimaldi. In alternativa, sarà possibile esprimere il proprio voto anche online tramite il link https://fondoambiente.it/luoghi/parco-regionale-cava-ispica?ldc