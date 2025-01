Giangiacomo Magnani: "Sono venuto al Palermo per coronare il sogno promozione"

"Non è mai facile ottenere grandi risultati. I campionati sono difficili. Penso che l'ambizione sia ottenere il risultato massimo e sono qui per aiutare Il Palermo in questo sogno". Giangiacomo Magnani, nuovo difensore rosanero, prelevato dal Verona, si presenta e ha chiaro l'obiettivo del salto di categoria, vuole tornare in serie A e vuole farlo con la squadra che ha appena sposato. "Ho conosciuto il ds Carlo Osti alla Samp - aggiunge Magnani - e lo ritengo persona di assoluto spessore. Ho scelto Palermo per la piazza, per quello che rappresenta, per il progetto ambizioso e stimolante. Sono un marcatore fisico e mi metterò a disposizione. Ho già conosciuto staff e calciatori e ho parlato con l'allenatore sulla sua idea di calcio".

È pronto a calarsi di nuovo nel campionato cadetto, che non frequenta da alcune stagioni, ed è felice di tornare in Sicilia, visto che ha mosso i primi passi calcistici nel Siracusa. "La Sicilia per me è un posto magico. Lo vedo come un punto di partenza. Da Siracusa in poi è iniziata la mia carriera. Quello di serie B è un torneo estremamente difficile, intenso, molto livellato, in cui serve umiltà, non è possibile sottovalutare nessuno. Il Palermo ha un grandissimo pubblico, uno stadio meraviglioso. E penso che sia il momento di ripartire per tornare a vivere delle emozioni importanti".

Dopo Magnani sono attesi altri colpi. Di un possibile nuovo innesto parla proprio Magnani, riferendosi a Luca Mazzitelli, centrocampista del Como, in uscita dalla società lariana. "Ho letto che c'è un interessamento - conclude il nuovo difensore del Palermo - e ovviamente mi farebbe piacere vederlo a Palermo perché è un ragazzo meraviglioso e un ottimo calciatore"