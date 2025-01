Don Bosco Day a Ragusa: un oratorio in festa tra sport, amicizia e condivisione

Una giornata all’insegna dello sport, dell’educazione e della condivisione ha animato l’Oratorio Salesiano di Ragusa grazie al Torneo Don Bosco Day, organizzato ieri in Oratorio con il supporto del Comitato Provinciale di Ragusa delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS). L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti in due competizioni parallele: un quadrangolare di calcio a 5 con la presenza delle squadre ASD Oratorio Salesiano Ragusa, Game Sport, Or.Sa Modica e Ragusa Boys, e un torneo interno di pallavolo.

“Lo sport – ha dichiarato don Enrico Frusteri Chiacchiera – è un mezzo importantissimo non solo per la salute, ma anche per l’educazione. Per il nostro quartiere rappresenta una marcia in più. Noi Salesiani sappiamo bene che la promozione sociale passa attraverso le attività aggregative. Vedere il nostro cortile riempirsi di ragazzi pronti a sfidarsi in campo e poi ritrovarsi insieme per una merenda è un grande risultato. È stato bello anche vedere alcuni genitori fare il tifo per i propri figli, segno di una comunità viva e partecipativa”.

Il quartiere in cui operano i Salesiani di Ragusa è in continuo cambiamento, sempre più multiculturale e multietnico. L’Oratorio e la Parrocchia rappresentano un punto di riferimento per tutti, dai più piccoli agli anziani, per garantire accoglienza, educazione e supporto, affinché nessuno si senta escluso. Un vero baluardo di legalità, un luogo di prossimità e di aggregazione in un contesto sociale che rischia spesso di diventare sempre più individualista. A conferma dell’importanza di questa missione, è stata significativa la presenza dell’Assessore Simone Digrandi, segno del sostegno dell’amministrazione comunale alle iniziative dei Salesiani a favore della città e dei suoi giovani.