La Volley Modica sul velluto con Under Under 17 e Under 15

Settimana più che positiva per le formazioni giovanili della Volley Modica. Le due squadre scese in campo, infatti, hanno ottenuto due successi netti.

Giovedì scorso, i giovani della formazione under 17 hanno vinto in tre set sul campo della Pro Players Siracusa, dimostrando sempre maggiore padronanza in campo e schemi di gioco veloci e tecnicamente validi. Un risultato che ripaga gli sforzi di tutti i ragazzi che sotto la guida tecnica di coach Ciccio Italia e la supervisione del responsabile del settore giovani Giorgio Scavino fanno in palestra durante la settimana di lavoro con l'obiettivo di migliorarsi sempre al di la dei risultati che maturano in campo.

Primo successo in campionato anche per i giovanissimi della formazione under 15. il sestetto allenato da Francesca Giucastro, martedì al “Geodetico” di via Fabrizio hanno regolato con un perentorio 3 – 0 i pari età della Pro Players Siracusa in una partita che ha mostrato ancora una volta i miglioramenti di un gruppo che ha voglia di imparare e crescere sia dal lato tecnico, sia come squadra.

Turno di riposo, invece, per quanto riguarda la formazione under 19 e per le squadre di serie C e Prima Divisione. La formazione di serie C tornerà in campo sabato prossimo al “Geodetico”, dove alle 19 ospiterà l'Ecoplast Gela, mentre la squadra di Prima Divisione, domenica alle 18 sarà di scena sul campo del Pachino Volley.